***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.06.2020 09:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Emlak Konut Bizim Mahalle
Rapor Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar
Emlak Konut Bizim Mahalle 884 Ada 1 Parsel projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853222
BIST
12:09115.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 460,13
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:096,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:097,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:09390,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 390,06
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.134.668
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.864.025
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|24.583.378
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.153.226
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.331.894
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|67.660.717
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|111.847.830
|% -6,00
|
|DAGI
|6,30
|8.262.052
|% -5,69
|
|ODAS
|2,45
|688.804.360
|% -2,00
|
|HALKB
|6,38
|349.422.602
|% 1,27
|
|GARAN
|8,29
|349.239.163
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,93
|328.786.427
|% 2,12
|
|TSPOR
|7,75
|252.413.543
|% -5,02
|
|ODAS
|2,45
|688.804.360
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,93
|328.786.427
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|172.210.719
|% 2,82
|
|BJKAS
|2,74
|186.577.365
|% 9,60
|
|KARSN
|2,81
|195.453.340
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4223
|8,4645
|% -0,13
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,93
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|7,80
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,56
|
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