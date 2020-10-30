***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.10.2020 18:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı
Rapor Tarihi
26.10.2020
Açıklamalar
İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885119
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0851
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3833
En Düşük
8,2678
18:059,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0921
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,17
|Açılış
|: 505,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3717
|8,3734
|% 1,03
|
|Euro
|9,7658
|9,7730
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,8109
|10,8651
|% 1,28
|
|Frank
|9,1108
|9,1657
|% 1,17
|
|Riyal
|2,2264
|2,2376
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|8,23
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,62
|37,62
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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