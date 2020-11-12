***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.11.2020 09:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Küçükçekmece Halkalı Parselleri
Rapor Tarihi
06.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Halkalı Parselleri için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888030
BIST
10:361.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,37
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:367,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0902
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:369,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1097
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2985
En Düşük
9,1713
10:36472,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,04
|Açılış
|: 472,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:36
|BFREN
|1.145,80
|37.318.223
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.411.700
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.216.132
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.235.367
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,74
|1.696.711.021
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,93
|600.411.647
|% 4,64
|
|AKBNK
|6,40
|504.901.836
|% 2,89
|
|SISE
|6,90
|465.512.448
|% 0,88
|
|ASELS
|19,16
|412.080.323
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,93
|600.411.647
|% 4,64
|
|GARAN
|8,74
|1.696.711.021
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,92
|211.715.878
|% 1,05
|
|KRDMD
|4,04
|365.506.760
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,90
|398.644.056
|% 2,51
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8850
|7,8915
|% 1,24
|
|Euro
|9,2837
|9,2969
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,3101
|10,3618
|% 0,43
|
|Frank
|8,5201
|8,5714
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0852
|2,0956
|% 0,66
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,61
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|
Seans Raporu
10:36
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Endeks 1, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 515.00 milyon TL de
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10:45AKSGY
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 413, 083 adet işlem