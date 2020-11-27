***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.11.2020 19:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Kartal Parselleri
Rapor Tarihi
24.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi Parselleri ile ilgili hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890381
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0548
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05449,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -8,67
|Açılış
|: 449,38
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,30
|2.986.116
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8118
|7,8169
|% -0,70
|
|Euro
|9,3372
|9,3480
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,4018
|10,4539
|% -0,74
|
|Frank
|8,6183
|8,6703
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0803
|2,0907
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-22,01
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|48,15
|48,15
|0,36
|
Seans Raporu
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