***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.12.2020 15:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Köy 2. Etap
Rapor Tarihi
02.12.2020
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi (KÖY 2. ETAP) projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891768
BIST
15:001.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:007,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:009,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,4665
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:00461,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 461,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KRVGD
|10,89
|330.599
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.097.694
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,20
|8.846.349
|% -6,35
|
|DYOBY
|12,40
|108.038.480
|% -5,70
|
|PETKM
|5,01
|3.160.381.101
|% 7,97
|
|GARAN
|8,99
|956.304.843
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,85
|929.032.805
|% 2,40
|
|DOHOL
|2,82
|851.529.363
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|742.888.567
|% 7,11
|
|PETKM
|5,01
|3.160.381.101
|% 7,97
|
|DOHOL
|2,82
|851.529.363
|% -1,40
|
|TSKB
|1,86
|545.789.307
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,08
|567.547.441
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|374.110.543
|% 6,50
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8348
|7,8379
|% 0,32
|
|Euro
|9,4934
|9,5004
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3708
|10,4228
|% -0,92
|
|Frank
|8,7643
|8,8171
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,42
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|