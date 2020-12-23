***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2020 19:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Tuzla Parselleri
Rapor Tarihi
18.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yer alan parseller için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekter yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894612
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
18:059,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
18:05459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,87
|Açılış
|: 459,98
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6354
|7,6384
|% -0,27
|
|Euro
|9,3087
|9,3174
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2619
|10,3133
|% 0,61
|
|Frank
|8,5583
|8,6098
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0289
|2,0390
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|10,96
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|1,14
|