***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiEmlak Konut Başakşehir Evleri 1-4Rapor Tarihi18.12.2020Açıklamalarİstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 4. Kısım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaat İşleri kapsamında "Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-4" 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894617BIST