***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. KısımRapor Tarihi18.12.2020AçıklamalarKocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kapsamında "Gebze Emlak Konutları 3-2" Projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894619BIST