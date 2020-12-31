***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 14:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli Gebze Emlak Konutları 2. Etap
Rapor Tarihi
22.12.2020
Açıklamalar
Kocaeli Gebze 2. Etap Emlak Konutları İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri kapsamında (Gebze Emlak Konutları 2. Etap) Projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896051
BIST
14:451.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:457,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:459,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:45453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4099
|7,4167
|% 0,45
|
|Euro
|9,0898
|9,1063
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,33
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|48,97
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,84
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,25
|51,25
|-0,38
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, SISE
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 330
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, TKNSA, CRFSA, ETYAT, PSDTC, PSDTC, PSDTC, KRONT, TGSAS, OYAYO
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, YAYLA, BRMEN
-
14:57
PKENT, SERVE, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında