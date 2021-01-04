***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 19:20
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896859
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05462,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 9,93
|Açılış
|: 462,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
464,02
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4184
|7,4279
|% -0,03
|
|Euro
|9,0885
|9,0994
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% -0,92
|
|Frank
|8,3873
|8,4379
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9722
|1,9820
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,30
|
|Altın Gr.
|464
|464
|10,84
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında