***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 09:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Evora 2
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
İstanbul Tuzla 2. Etap 2. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" "Evora-2" projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897601
BIST
12:141.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:147,2569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:148,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:14448,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,38
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.003.570
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.624.320
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.996.052
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.857.014
|% -5,76
|
|BANVT
|45,10
|1.886.655
|% -5,53
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|ASELS
|19,15
|701.157.474
|% 2,46
|
|GARAN
|10,50
|653.241.028
|% 0,86
|
|TKFEN
|18,49
|482.726.071
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|459.776.260
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,55
|2.308.890.490
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,42
|354.949.158
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|353.810.015
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|351.774.503
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,31
|287.349.592
|% 2,16
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2520
|7,2551
|% -0,70
|
|Euro
|8,9211
|8,9269
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,8585
|9,9080
|% -0,57
|
|Frank
|8,2096
|8,2591
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% -0,58
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|
Seans Raporu
12:12
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12:24BRISA
Yüzde 5.89 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 749 adet işlem
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12:23BRYAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 520.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 400 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 13, 984.00 milyon TL de
-
12:21KONTR
Yüzde 5.61 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 919 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 958 adet işlem