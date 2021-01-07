***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 09:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Çankaya Saraçoğlu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897593
BIST
12:141.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:147,2569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:148,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:14448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.631.611
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.052.229
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.478.126
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.929.192
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|723.940.237
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|672.846.137
|% 1,15
|
|TKFEN
|18,55
|496.799.713
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,55
|482.994.476
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.596.408
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.283.618
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.698.239
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|361.249.449
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|291.510.652
|% 2,78
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2569
|% -0,67
|
|Euro
|8,9187
|8,9278
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8524
|9,9018
|% -0,63
|
|Frank
|8,2010
|8,2504
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,61
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.961
|3.036
|-57,59
|
|Yarım
|1.431
|1.468
|-27,86
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem