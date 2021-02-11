***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.02.2021 19:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak 1453
Rapor Tarihi
08.02.2021
Açıklamalar
İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Maslak 1453) projesinde konumlu 1 bağımsız bölümün kira değeri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909183
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05412,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,61
|Açılış
|: 412,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
412,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0217
|7,0249
|% -0,47
|
|Euro
|8,5314
|8,5360
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6728
|9,7213
|% -0,57
|
|Frank
|7,8560
|7,9034
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-15,89
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,16
|61,16
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
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