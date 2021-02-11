***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiMaslak 1453Rapor Tarihi08.02.2021Açıklamalarİstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Maslak 1453) projesinde konumlu 1 bağımsız bölümün kira değeri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909183BIST