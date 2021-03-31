***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.03.2021 10:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizim Mahalle 1-4
Rapor Tarihi
25.03.2021
Açıklamalar
Bizim Mahalle 1-4 (853 Ada 11 Parsel) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922059
BIST
10:561.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:568,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,2962
10:569,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0854
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:56452,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 451,78
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ALCAR
|412,60
|29.066.770
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|9.919.036
|% 9,99
|
|BURVA
|31,04
|1.550.936
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.126.593
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|KRTEK
|18,18
|23.269.878
|% -5,80
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|GARAN
|6,78
|604.951.021
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,20
|221.893.086
|% 1,74
|
|FROTO
|194,70
|201.260.416
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,06
|200.751.317
|% -0,28
|
|EREGL
|15,15
|178.408.231
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|124.470.088
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|604.951.021
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|83.341.345
|% -1,04
|
|TSKB
|1,36
|42.167.576
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|200.751.317
|% -0,28
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3497
|8,3556
|% 0,39
|
|Euro
|9,8379
|9,8597
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,4393
|11,4967
|% 0,22
|
|Frank
|8,8200
|8,8731
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2177
|2,2288
|% 0,13
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-0,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|0,12
|