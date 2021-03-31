***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.03.2021 10:27
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Bizim Mahalle 1-3
Rapor Tarihi
25.03.2021
Açıklamalar
Bizim Mahalle 1-3 (853 Ada 10 Parsel) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922060
BIST
15:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:218,2731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:219,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7154
15:21448,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,04
|Açılış
|: 448,29
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
447,94
BIST En Aktif Hisseler15:21
|TGSAS
|17,93
|21.151.065
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|11.898.742
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.338.920
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.707.376
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|160.232.184
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,21
|8.758.987
|% -5,65
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|218.949.771
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,92
|161.135.514
|% -0,52
|
|ULUUN
|14,80
|160.232.184
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,98
|145.073.996
|% -2,44
|
|HDFGS
|5,25
|140.963.201
|% 5,00
|
|ODAS
|3,51
|218.949.771
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|45.899.113
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,25
|140.963.201
|% 5,00
|
|OSTIM
|2,87
|70.821.588
|% -2,38
|
|AVOD
|8,23
|131.290.479
|% -3,52
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2697
|8,2731
|% -0,60
|
|Euro
|9,7219
|9,7482
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,3813
|11,4384
|% -0,28
|
|Frank
|8,7506
|8,8033
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% -0,46
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,45
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|