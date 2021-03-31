***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.03.2021 10:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Emlak Konut Vadi Evleri 1. Etap
Rapor Tarihi
25.03.2021
Açıklamalar
Emlak Konut Vadi Evleri 1. Etap projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922061
BIST
14:211.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
14:218,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
14:219,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
14:21451,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 451,37
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ALCAR
|412,60
|30.290.954
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.115.134
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|31.237.280
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|11.817.393
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|141.510.120
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|NTHOL
|4,52
|90.720.960
|% -8,32
|
|GARAN
|6,71
|1.503.729.608
|% -1,03
|
|SASA
|46,84
|790.299.782
|% 5,35
|
|KOZAL
|116,10
|606.473.477
|% 0,78
|
|FROTO
|197,20
|527.712.293
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,06
|487.148.758
|% -0,28
|
|GARAN
|6,71
|1.503.729.608
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,20
|144.786.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|149.255.667
|% -1,04
|
|PETKM
|5,79
|402.525.735
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,06
|487.148.758
|% -0,28
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3216
|8,3289
|% 0,07
|
|Euro
|9,7845
|9,8123
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4408
|11,4982
|% 0,24
|
|Frank
|8,7985
|8,8515
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% -0,01
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|3,57
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.989
|3.034
|11,00
|
|Tam
|2.974
|3.051
|9,73
|
|Yarım
|1.437
|1.476
|4,70
|
|Çeyrek
|721
|738
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,23
|