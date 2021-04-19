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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

19.04.2021 10:44



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Koordinat Çayyolu
Rapor Tarihi
13.04.2021
Açıklamalar

   "Koordinat Çayyolu" projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölümün ekspertiz değeri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929049


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Altın Gr. 461 461 0,96  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,86 25,89 -0,09  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,02  
B. Petrol 66,42 66,42 -0,35  
Seans Raporu 10:28
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