***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.04.2021 10:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Koordinat Çayyolu
Rapor Tarihi
13.04.2021
Açıklamalar
"Koordinat Çayyolu" projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölümün ekspertiz değeri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929049
BIST
10:281.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.407
10:288,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
10:289,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
10:28461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|FENER
|31,90
|19.267.185
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|NIBAS
|17,06
|2.500.454
|% 9,78
|
|ATLAS
|1,72
|4.194.169
|% 9,55
|
|BJKAS
|10,62
|10.998.454
|% -9,92
|
|SAYAS
|23,64
|2.684.830
|% -9,77
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|PEKGY
|1,67
|35.200.620
|% -7,22
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|PETKM
|6,51
|223.841.351
|% 2,84
|
|GARAN
|7,21
|205.961.650
|% -0,96
|
|EREGL
|18,50
|160.625.275
|% 0,87
|
|SISE
|7,40
|137.473.119
|% 0,68
|
|QUAGR
|29,36
|131.311.100
|% 0,82
|
|PETKM
|6,51
|223.841.351
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,89
|55.142.480
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|18.712.728
|% 1,56
|
|GARAN
|7,21
|205.961.650
|% -0,96
|
|GSRAY
|3,55
|87.438.810
|% 8,56
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0649
|8,0681
|% 0,13
|
|Euro
|9,6686
|9,6778
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1326
|11,1885
|% 0,09
|
|Frank
|8,7293
|8,7819
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1434
|2,1541
|% 0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|3,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,35
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