***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.04.2021 11:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tual Adalar
Rapor Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar
İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında Tual Adalar projesinde konumlu 7 adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930837
BIST
14:441.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 19,82
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.368
En Düşük
1.344
14:448,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
14:4410,0549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0847
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0182
14:44474,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,89
|Açılış
|: 474,37
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,83
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|40,48
|43.183.414
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.253.915
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.470.840
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|86.764.438
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|77.002.391
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|GLYHO
|3,65
|47.546.608
|% -6,65
|
|EREGL
|18,95
|858.395.210
|% 5,34
|
|GWIND
|5,88
|741.110.975
|% 5,76
|
|GARAN
|7,09
|699.028.704
|% 0,28
|
|THYAO
|11,69
|690.687.727
|% 3,73
|
|PETKM
|6,44
|624.882.503
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,10
|264.358.320
|% 0,96
|
|GWIND
|5,88
|741.110.975
|% 5,76
|
|GARAN
|7,09
|699.028.704
|% 0,28
|
|PETKM
|6,44
|624.882.503
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,82
|136.486.971
|% 1,11
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3108
|8,3151
|% -0,64
|
|Euro
|10,0435
|10,0549
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,4865
|11,5441
|% -0,82
|
|Frank
|9,0201
|9,0744
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% -0,92
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,90
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|-15,00
|
|Tam
|3.110
|3.191
|-12,85
|
|Yarım
|1.503
|1.544
|-6,21
|
|Çeyrek
|754
|772
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-1,09
|
Seans Raporu
14:44
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 08 artarak (% 1.46 ) 1, 186
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