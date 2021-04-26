***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.04.2021 13:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Avangart İstanbul
Rapor Tarihi
20.04.2021
Açıklamalar
Kağıthane Seyrantepe Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Avangart İstanbul) projesinde konumlu bağımsız bölümler ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930856
BIST
17:391.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:398,3004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0684
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:3910,0412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0984
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:39475,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,03
|Açılış
|: 475,23
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TRILC
|40,48
|44.421.940
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.239.260
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.535.890
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.158.591
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|54.408.844
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.742.785
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|103.982.994
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,01
|1.314.169.622
|% 5,67
|
|THYAO
|11,60
|1.019.980.305
|% 2,93
|
|GWIND
|5,73
|986.407.282
|% 3,06
|
|GARAN
|7,06
|886.983.448
|% -0,14
|
|PETKM
|6,47
|873.791.487
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,07
|377.605.390
|% -0,48
|
|GWIND
|5,73
|986.407.282
|% 3,06
|
|PETKM
|6,47
|873.791.487
|% 2,86
|
|GARAN
|7,06
|886.983.448
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,05
|715.977.869
|% 1,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3004
|% -0,82
|
|Euro
|10,0327
|10,0412
|% -0,97
|
|Sterlin
|11,5047
|11,5624
|% -0,66
|
|Frank
|9,0454
|9,0999
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% -0,75
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,98
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-1,07
|