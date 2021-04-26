***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAvangart İstanbulRapor Tarihi20.04.2021AçıklamalarKağıthane Seyrantepe Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Avangart İstanbul) projesinde konumlu bağımsız bölümler ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930856BIST