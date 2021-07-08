***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.07.2021 13:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı
Rapor Tarihi
05.07.2021
Açıklamalar
İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili (Nidapark Küçükyalı) projesi hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948462
BIST
13:351.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,14
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:358,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:3510,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0543
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:35506,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,38
|Açılış
|: 506,15
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:35
|TUREX
|11,57
|10.882.568
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|14.625.326
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|SELVA
|6,78
|36.657.266
|% 7,28
|
|SNGYO
|4,23
|14.262.858
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.320.797
|% -9,95
|
|KATMR
|3,16
|60.028.018
|% -8,41
|
|SANEL
|4,71
|3.361.471
|% -6,73
|
|ERBOS
|127,10
|74.345.211
|% -5,99
|
|THYAO
|13,64
|382.894.043
|% -1,52
|
|GARAN
|8,63
|365.799.738
|% -1,15
|
|PETKM
|5,34
|271.807.494
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|257.236.649
|% -0,98
|
|BIOEN
|28,06
|222.315.169
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,88
|121.529.162
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|140.909.688
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|271.807.494
|% -0,37
|
|TSKB
|1,27
|64.375.975
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|91.097.265
|% -3,96
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6892
|8,6918
|% 0,07
|
|Euro
|10,2763
|10,3048
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4387
|9,4956
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 0,13
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,72
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.328
|3.414
|7,67
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|3,71
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|