***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKoordinat ÇayyoluRapor Tarihi02.08.2021Açıklamalar"Ankara Çankaya Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili "Koordinat Çayyolu" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955142BIST