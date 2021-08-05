***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.08.2021 19:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Validebağ Konakları
Rapor Tarihi
02.08.2021
Açıklamalar
"İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili olarak "Validebağ Konakları" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955168
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0953
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05495,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,84
|Açılış
|: 495,83
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5345
|8,5395
|% 0,77
|
|Euro
|10,1139
|10,1356
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,8613
|11,9207
|% 1,03
|
|Frank
|9,3832
|9,4398
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2704
|2,2818
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,72
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,30
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|0,82
|