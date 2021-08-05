***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTual AdalarRapor Tarihi02.08.2021Açıklamalar"İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında "Tual Adalar" projesi ile ilgili hazırlatılan "Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955172BIST