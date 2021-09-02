***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTatarcık ParselleriRapor Tarihi25.08.2021Açıklamalarİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesinde yer alan 126/16, 133/5 parsel no.lu taşınmazlar için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961570BIST