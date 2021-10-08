***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.10.2021 09:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Düşler Vadisi
Rapor Tarihi
04.10.2021
Açıklamalar
"İstanbul Beykoz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Düşler Vadisi projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968402
BIST
11:261.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:268,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2610,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0592
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:26505,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,04
|Açılış
|: 505,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.519,00
|25.028.778
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,70
|2.497.161
|% 9,16
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,03
|12.240.909
|% 7,41
|
|SEYKM
|14,58
|1.945.351
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.411.548
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.673.536
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,36
|400.138.045
|% 2,40
|
|PETKM
|6,16
|376.593.688
|% -1,12
|
|GARAN
|9,36
|321.337.070
|% -0,32
|
|THYAO
|14,19
|311.138.971
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,37
|222.975.693
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,37
|222.975.693
|% -0,84
|
|PETKM
|6,16
|376.593.688
|% -1,12
|
|ODAS
|1,46
|73.427.818
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|321.337.070
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|49.219.982
|% -0,56
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9410
|8,9446
|% 0,78
|
|Euro
|10,3312
|10,3341
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1458
|12,2067
|% 0,88
|
|Frank
|9,5952
|9,6530
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3829
|2,3948
|% 1,05
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,06
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|1,20
|