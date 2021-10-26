***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.10.2021 17:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ofis Karat Bakırköy
Rapor Tarihi
21.10.2021
Açıklamalar
"İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Ofis Karat Bakırköy projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972489
BIST
17:131.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,50
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:139,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0696
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:1311,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0805
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:13546,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -10,50
|Açılış
|: 546,45
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler17:13
|AKMGY
|40,06
|2.684.256
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.649.008
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|311.271.825
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.615.814
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.586.721
|% 9,92
|
|BIOEN
|27,02
|354.781.152
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,05
|25.419.237
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,75
|1.213.453.382
|% 6,34
|
|THYAO
|14,63
|1.046.432.739
|% 2,45
|
|TUPRS
|140,00
|823.554.497
|% -1,27
|
|EREGL
|20,00
|734.549.379
|% 1,88
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|230.863.041
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|337.594.780
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|209.798.985
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|647.003.389
|% 0,80
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5121
|9,5149
|% -0,73
|
|Euro
|11,0406
|11,0567
|% -0,72
|
|Sterlin
|13,0967
|13,1624
|% -0,40
|
|Frank
|10,3081
|10,3702
|% -0,65
|
|Riyal
|2,5318
|2,5445
|% -0,60
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-23,75
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|-70,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-68,84
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,30
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,08
|