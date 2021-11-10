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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

10.11.2021 19:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizim Mahalle 1-3
Rapor Tarihi
05.11.2021
Açıklamalar

Bizim Mahalle 1-3 projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976918


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 27.261.927 % 9,99  
NUGYO 11,47 16.528.481 % 9,97  
OYLUM 8,05 7.141.600 % 9,97  
TURGG 144,60 14.864.328 % 9,96  
DOAS 37,76 181.182.453 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7935 9,7947 % 0,64  
Euro 11,2811 11,3034 % 0,09  
Sterlin 13,1573 13,2233 % 0,04  
Frank 10,6473 10,7115 % 0,10  
Riyal 2,6022 2,6152 % 0,65  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 23,67  
Altın Gr. 585 585 11,48  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 0,64  
Gümüş Gr. 7,87 7,88 0,27  
B. Petrol 83,80 83,80 -0,98  
Seans Raporu 18:05
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