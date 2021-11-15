***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









ğiNidapark İstinyeRapor Tarihi09.11.2021Açıklamalarİstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş ile ilgili (Nidapark İstinye) projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977648BIST