***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.11.2021 19:32
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Köy 3. Etap
Rapor Tarihi
18.11.2021
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" ile ilgili Köy 3. Etap projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979337
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 12,10%
|| 1,3797
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 11,24%
|| 1,4200
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,9500
En Düşük
13,2900
18:05717,14
En Yüksek
|Değişim
|: 8,27%
|| 54,80
|Açılış
|: 717,14
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6440
|12,7859
|% 12,10
|
|Euro
|14,0000
|14,0500
|% 11,24
|
|Sterlin
|16,6659
|16,7495
|% 9,43
|
|Frank
|13,3382
|13,4185
|% 9,53
|
|Riyal
|3,3196
|3,3363
|% 9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-20,71
|
|Altın Gr.
|718
|718
|55,75
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,42
|0,56
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|2,57
|
Seans Raporu
18:05
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