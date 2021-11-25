***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Küçükçekmece
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesinde bulanan taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979547
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2540
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3137
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05699,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 15,65
|Açılış
|: 699,18
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0956
|12,1416
|% 2,14
|
|Euro
|13,5756
|13,6434
|% 2,35
|
|Sterlin
|16,1680
|16,2491
|% 2,33
|
|Frank
|12,9590
|13,0371
|% 2,21
|
|Riyal
|3,2285
|3,2447
|% 2,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,22
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,24
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,19
|