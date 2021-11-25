***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli Körfez
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesinde yer alan 4 adet taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu"ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979548
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2540
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3137
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05699,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 15,65
|Açılış
|: 699,18
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0956
|12,1416
|% 2,14
|
|Euro
|13,5756
|13,6434
|% 2,35
|
|Sterlin
|16,1680
|16,2491
|% 2,33
|
|Frank
|12,9590
|13,0371
|% 2,21
|
|Riyal
|3,2285
|3,2447
|% 2,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,22
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,24
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,19
|