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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

25.11.2021 09:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Next Level
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar

Next Level Projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979553


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 11,83 4.968.136.482 % 0,00  
PKENT 3.600,00 3.165.071 % 0,00  
TRILC 10,80 333.327.451 % 0,00  
VERTU 26,02 127.095.125 % 0,00  
YKBNK 3,47 2.640.750.633 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,1024 12,1137 % 1,90  
Euro 13,5850 13,6066 % 2,08  
Sterlin 16,0489 16,1294 % 1,58  
Frank 12,8612 12,9387 % 1,44  
Riyal 3,2045 3,2205 % 1,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 4,68  
Altın Gr. 702 702 18,39  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,63 23,65 0,11  
Gümüş Gr. 9,25 9,27 0,26  
B. Petrol 82,39 82,39 0,14  
Seans Raporu 18:05
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