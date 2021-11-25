***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli Gebze
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesinde yer alan 15 adet taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979554
BIST
09:551.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.816
En Düşük
1.816
09:5512,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,2760
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
09:5513,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -4,27%
|| -0,6000
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,4900
En Düşük
13,0000
09:55697,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 13,76
|Açılış
|: 697,28
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0901
|12,1322
|% 2,06
|
|Euro
|13,5617
|13,6349
|% 2,29
|
|Sterlin
|16,1704
|16,2515
|% 2,35
|
|Frank
|12,9609
|13,0390
|% 2,23
|
|Riyal
|3,2290
|3,2451
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,67
|
|Altın Gr.
|702
|702
|18,39
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,25
|
|B. Petrol
|82,40
|82,40
|0,15
|