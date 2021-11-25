***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Başakşehir
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesinde bulunan 24 adet taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979557
BIST
10:221.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,70
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.830
En Düşük
1.816
10:2212,1414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2538
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:2213,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3217
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:22700,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 17,31
|Açılış
|: 700,83
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TUCLK
|17,60
|15.445.628
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|9.561.045
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|DITAS
|25,62
|6.471.213
|% -6,63
|
|KZBGY
|31,60
|8.543.028
|% -6,40
|
|TSPOR
|7,79
|108.469.746
|% -5,23
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,10
|437.413.957
|% 4,32
|
|ASELS
|21,40
|245.708.456
|% 1,90
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|GARAN
|11,84
|156.667.725
|% 0,08
|
|ODAS
|1,61
|91.029.068
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|92.276.648
|% -0,29
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|TSKB
|1,54
|29.853.705
|% 1,32
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0874
|12,1414
|% 2,13
|
|Euro
|13,5704
|13,6514
|% 2,41
|
|Sterlin
|16,1596
|16,2406
|% 2,28
|
|Frank
|12,9682
|13,0464
|% 2,28
|
|Riyal
|3,2279
|3,2441
|% 2,17
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,07
|
|Altın Gr.
|701
|701
|17,12
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,25
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,03
|