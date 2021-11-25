***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nevşehir Merkez
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Emek Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979558
BIST
11:581.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -22,25
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:5812,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0718
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:5813,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1427
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:58699,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 9,33
|Açılış
|: 699,63
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|112.208.738
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.912.209
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|DURDO
|21,00
|17.036.423
|% -9,33
|
|IDEAS
|34,06
|31.400.404
|% -8,59
|
|PGSUS
|91,50
|224.012.815
|% -6,54
|
|TAVHL
|27,58
|194.786.269
|% -6,51
|
|THYAO
|17,56
|1.202.086.088
|% -6,50
|
|THYAO
|17,56
|1.202.086.088
|% -6,50
|
|GARAN
|11,61
|616.373.101
|% -1,11
|
|YKBNK
|3,31
|525.152.249
|% -0,60
|
|SASA
|39,26
|518.741.124
|% 0,31
|
|KRDMD
|8,73
|476.822.152
|% -1,69
|
|YKBNK
|3,31
|525.152.249
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|181.011.983
|% -1,36
|
|THYAO
|17,56
|1.202.086.088
|% -6,50
|
|HALKB
|5,23
|328.919.807
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,69
|93.530.160
|% 1,20
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0450
|12,0716
|% 0,60
|
|Euro
|13,5760
|13,6101
|% 1,06
|
|Sterlin
|16,0321
|16,1125
|% 0,58
|
|Frank
|12,9602
|13,0382
|% 1,49
|
|Riyal
|3,2110
|3,2271
|% 0,69
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,24
|
|Altın Gr.
|699
|700
|9,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.581
|4.701
|53,18
|
|Yarım
|2.214
|2.274
|25,73
|
|Çeyrek
|1.110
|1.137
|12,86
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|-3,37
|
Seans Raporu
11:58
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