***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.12.2021 11:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Sarıyer
Rapor Tarihi
02.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesinde yer alan taşınmazlar için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981891
BIST
11:252.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 22,73
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2513,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1472
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2515,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1921
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:25783,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,33
|Açılış
|: 783,70
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BAGFS
|13,97
|10.371.506
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.220.135
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.148.706
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.427.911
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.008.874
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|14,81
|1.545.589.251
|% 0,95
|
|THYAO
|20,08
|1.484.955.427
|% 4,58
|
|ASELS
|23,98
|1.156.053.316
|% 3,90
|
|GARAN
|11,88
|678.743.705
|% 0,42
|
|KRDMD
|9,79
|661.752.213
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,63
|655.609.489
|% 1,68
|
|SISE
|14,81
|1.545.589.251
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,23
|96.007.943
|% 0,82
|
|THYAO
|20,08
|1.484.955.427
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,42
|167.616.881
|% 0,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6328
|13,6373
|% 1,09
|
|Euro
|15,3906
|15,4092
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,0095
|18,0998
|% 1,12
|
|Frank
|14,7108
|14,7994
|% 1,26
|
|Riyal
|3,6253
|3,6434
|% 1,14
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|1,12
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,28
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,07
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,49
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:36TAVHL
Yüzde 5.81 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 302, 595 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 22 artarak (% 1.22 ) 2, 170
-
11:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BAGFS, ISATR
-
11:35XU100
Endeks 2, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 345.00 milyon TL de
-
11:35METUR
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 677, 448 adet işlem