***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2021 09:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Ataşehir
Rapor Tarihi
13.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul İli, Ataşehir İlçesi 10 adet parsel için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984539
BIST
13:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:1011,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -5,83%
|| -0,7105
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:1013,0557
En Yüksek
|Değişim
|: -5,67%
|| -0,7844
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:10666,75
En Yüksek
|Değişim
|: -5,80%
|| -41,05
|Açılış
|: 666,75
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:08
|PENTA
|359,70
|28.536.185
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.451.718
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.291.430
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|16.363
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|78.431.367
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|44.148.844
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|4.020.432
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.682.039
|% -9,93
|
|GARAN
|11,87
|2.028.934.673
|% -0,08
|
|SISE
|13,18
|1.421.874.719
|% -0,75
|
|EREGL
|25,72
|1.200.943.124
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,13
|961.991.189
|% -1,83
|
|TUPRS
|146,10
|913.819.062
|% -2,40
|
|YKBNK
|3,53
|610.773.487
|% 1,44
|
|GARAN
|11,87
|2.028.934.673
|% -0,08
|
|SISE
|13,18
|1.421.874.719
|% -0,75
|
|KRDMD
|9,13
|961.991.189
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,79
|275.602.922
|% 0,36
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4673
|11,4696
|% -5,91
|
|Euro
|12,9751
|13,0504
|% -5,71
|
|Sterlin
|15,2371
|15,3135
|% -6,26
|
|Frank
|12,3391
|12,4134
|% -6,66
|
|Riyal
|3,0280
|3,0432
|% -6,53
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,68
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-45,19
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.413
|4.541
|-396,91
|
|Yarım
|2.133
|2.197
|-192,00
|
|Çeyrek
|1.070
|1.098
|-96,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,39
|-0,57
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,06
|