***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2021 18:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Göl Panorama
Rapor Tarihi
15.12.2021
Açıklamalar
Göl Panorama Evleri Projesi 2 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984862
BIST
14:101.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -16,09
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
14:1010,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -11,33%
|| -1,3808
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,5798
14:1012,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -11,08%
|| -1,5331
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,0332
14:10643,25
En Yüksek
|Değişim
|: -9,12%
|| -64,55
|Açılış
|: 643,25
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
642,81
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PENTA
|359,70
|28.902.360
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.879.835
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.670.776
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.142.829
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.229.458
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.803.046
|% -9,93
|
|GARAN
|11,85
|2.234.291.760
|% -0,25
|
|SISE
|12,85
|1.651.663.147
|% -3,24
|
|EREGL
|25,38
|1.337.565.636
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,98
|1.068.774.431
|% -3,44
|
|THYAO
|18,92
|1.003.487.922
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,50
|694.076.204
|% 0,57
|
|GARAN
|11,85
|2.234.291.760
|% -0,25
|
|SISE
|12,85
|1.651.663.147
|% -3,24
|
|ODAS
|1,39
|162.884.933
|% 1,46
|
|KRDMD
|8,98
|1.068.774.431
|% -3,44
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7878
|10,8091
|% -11,33
|
|Euro
|12,2074
|12,3070
|% -11,08
|
|Sterlin
|14,9480
|15,0229
|% -8,04
|
|Frank
|12,1049
|12,1778
|% -8,43
|
|Riyal
|2,9663
|2,9812
|% -8,44
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,51
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,39
|
|Cumhuriyet
|4.444
|4.511
|-394,00
|
|Tam
|4.341
|4.467
|-470,59
|
|Yarım
|2.098
|2.161
|-227,64
|
|Çeyrek
|1.052
|1.081
|-113,82
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|