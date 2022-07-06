***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.07.2022 12:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark İstinye
Rapor Tarihi
30.06.2022
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nidapark İstinye projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042086
BIST
14:182.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,03
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:1817,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2724
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:1817,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1213
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:18977,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,42
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:18
|POLHO
|4,52
|64.861.119
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.711
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.366.435
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|MZHLD
|88,85
|24.104.520
|% 9,09
|
|AKGRT
|2,54
|27.112.769
|% -7,30
|
|ULUSE
|192,30
|8.649.158
|% -7,10
|
|KRGYO
|7,30
|36.598.186
|% -5,81
|
|KZBGY
|85,00
|1.647.315
|% -5,03
|
|TUPRS
|242,90
|823.838.145
|% -4,82
|
|THYAO
|47,24
|3.085.145.326
|% 0,51
|
|EREGL
|26,34
|1.147.831.039
|% 1,00
|
|SISE
|20,80
|956.260.669
|% -0,95
|
|HEKTS
|31,20
|844.331.907
|% 2,16
|
|TUPRS
|242,90
|823.838.145
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,75
|611.280.591
|% -1,43
|
|TSKB
|2,01
|178.370.854
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,19
|310.858.707
|% 0,48
|
|THYAO
|47,24
|3.085.145.326
|% 0,51
|
|ODAS
|2,79
|175.318.463
|% 0,36
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2400
|17,2459
|% 1,60
|
|Euro
|17,5708
|17,5888
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,4806
|20,5834
|% 1,25
|
|Frank
|17,6698
|17,7762
|% 1,27
|
|Riyal
|4,5798
|4,6028
|% 1,63
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,66
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,60
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|70,00
|
|Tam
|6.558
|6.642
|40,00
|
|Yarım
|3.210
|3.248
|20,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,25
|