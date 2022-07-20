***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.07.2022 17:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Allsancak
Rapor Tarihi
08.07.2022
Açıklamalar
İzmir Konak 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili Allsancak projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047031
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
18:0517,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
18:05965,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,41
|Açılış
|: 965,82
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5896
|17,5997
|% 0,23
|
|Euro
|17,9762
|17,9901
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0149
|21,1203
|% 0,10
|
|Frank
|18,0157
|18,1243
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6685
|4,6919
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-4,47
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.566
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YYLGD
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
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17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de