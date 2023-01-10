***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 10:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme ASKGPİ işi ile ilgili Büyükyalı Projesi için hazırlatılan 2022 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099223
BIST
11:295.161
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6015
11:2920,1738
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler11:27
|EUHOL
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|ARMDA
|236,50
|24.049.386
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|HKTM
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|60.730.981
|% 9,96
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|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
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|VKING
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|274.261
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|% -6,21
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|THYAO
|136,70
|2.358.674.560
|% -1,23
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|ASELS
|59,15
|2.220.363.181
|% 0,08
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|EREGL
|39,98
|2.150.964.929
|% 0,40
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|KRDMD
|18,94
|2.045.733.397
|% 0,80
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|EKGYO
|8,87
|1.451.006.265
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|EKGYO
|8,87
|1.451.006.265
|% 1,60
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|KRDMD
|18,94
|2.045.733.397
|% 0,80
|
|KATMR
|2,35
|202.451.114
|% -8,56
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|YKBNK
|10,16
|790.431.819
|% 0,40
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|GSRAY
|8,22
|472.537.158
|% 9,89
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|11:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7766
|18,7792
|% 0,05
|
|Euro
|20,1717
|20,1812
|% 0,16
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|Sterlin
|22,7920
|22,9063
|% 0,02
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|Frank
|20,3300
|20,4525
|% 0,20
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|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,12
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
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|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,82
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|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.715
|7,00
|
|Yarım
|3.717
|3.774
|3,00
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|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
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|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,08
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|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,68
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