***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.05.2023 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Allsancak İzmir
Rapor Tarihi
11.05.2023
Açıklamalar
ALLSANCAK Projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151742
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0758
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1001
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.265,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.265,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7208
|19,7250
|% 0,36
|
|Euro
|21,4313
|21,4501
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,5651
|24,6883
|% 0,04
|
|Frank
|21,9334
|22,0655
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2440
|5,2703
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-20,94
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.441
|4.604
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|-0,37
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Seans Raporu
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