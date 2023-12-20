***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAcar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara Çankaya Mühye ParselleriRapor Tarihi15.12.2023AçıklamalarAnkara Çankaya Mühye Parselleri için hazırlatılan 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227440BIST