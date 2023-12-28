***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 11:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Çınarköy Çekmeköy 2. Etap Konut
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
Çınarköy-Çekmeköy 2. Etap Konut için hazırlatılan 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230021
BIST
'
15:237.432
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 171,36
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2329,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0684
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2332,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1626
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:231.963,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.963,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4409
|29,4488
|% 0,23
|
|Euro
|32,7688
|32,8323
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|997,20
|1.003,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,63
|1.144,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,74
|78,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,16
|2.075,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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