***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 17:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Balıkesir Emlak Konutları
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Balıkesir Emlak Konutları Projesi için hazırlatılan 2023 Yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almakatadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230700
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1364
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1026
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.961,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5517
|29,5578
|% 0,45
|
|Euro
|32,7383
|32,7611
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,5518
|37,7401
|% 0,51
|
|Frank
|35,1622
|35,3740
|% 1,24
|
|Riyal
|7,8596
|7,8990
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,79
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.003,71
|1.006,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,13
|1.116,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,41
|2.063,79
|% 0,66
|