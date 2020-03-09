***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.03.2020 23:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019 -31.12.2019 döneminine ait faaliyet raporumuz ekli dosyada pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825893
BIST
10:39105.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.869,33
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:396,1347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:396,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0475
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:39327,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,71
|Açılış
|: 327,10
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|RAYSG
|3,56
|150.920
|% 11,95
|
|BRKSN
|4,45
|11.371.646
|% 9,34
|
|CELHA
|7,94
|529.773
|% 8,62
|
|DESPC
|5,29
|6.043.565
|% 7,96
|
|ARMDA
|20,58
|893.837
|% 7,81
|
|OYAYO
|5,62
|316.192
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|BURCE
|6,30
|420.617
|% -6,39
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|AYCES
|8,03
|182.144
|% -5,42
|
|THYAO
|10,74
|177.065.056
|% 3,47
|
|ASELS
|28,22
|159.869.740
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|98.488.953
|% 2,40
|
|EREGL
|8,88
|60.472.422
|% 4,10
|
|ODAS
|1,91
|58.703.988
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|58.703.988
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,39
|40.045.218
|% 2,96
|
|IHLGM
|1,29
|36.774.032
|% 2,38
|
|KARSN
|1,70
|47.501.797
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,33
|50.083.723
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9673
|8,0073
|% -0,85
|
|Frank
|6,5390
|6,5784
|% -1,09
|
|Riyal
|1,6280
|1,6362
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,54
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|36,21
|36,21
|1,85
|