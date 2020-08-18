***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.268.049 13.084.984 -1.466 13.083.518Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler58.532 1.209.517 -1.268.049 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)365.859 365.859 -48 365.811Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-118.826 -118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 365.859 13.332.017 -1.514 13.330.503Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler778.369 -778.369 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)237.672 237.672 309 237.981Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.385 0 0 0 7.140.769 237.672 0 13.970.448 -1.176 13.969.272Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI275.889 -508.645Dönem Karı (Zararı)237.981 365.811Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler149.177 14.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 15.936 3.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler147.822 33.345Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 147.822 33.345Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.621 -16.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.387 5.631Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.223 -22.438Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -989 413Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-26.747 -387Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -250.369 -387.231Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 223.622 386.844Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler949 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.596 -5.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.416 -858.627Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler365.456 -1.218.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)150.219 -585.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)215.237 -633.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.199 -175.628Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-750.815 1.205.606Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler228.127 -138.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.073 35.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)227.054 -174.148Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler467.779 -634.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-310.764 102.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları308.742 -478.468Alınan Faiz31.270 44.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-75 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.048 -74.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.332 -101.260Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.477İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.000 50Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-38.021 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.910 -71.107Alınan Faiz599 166Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.000 27.108FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI889.977 568.400İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 -11.751 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.343.971 2.478.406Kredilerden Nakit Girişleri2.288.971 1.356.819İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.055.000 1.121.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.294.750 -1.575.499Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.051.852 -618.499İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.242.898 -957.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-438 0Ödenen Temettüler0 -118.826Ödenen Faiz-162.007 -255.405Alınan Faiz53.734 49.543Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-38.782 -9.819YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.142.534 -41.505NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.142.534 -41.505DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 432.038 494.226DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.574.572 452.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.004.670 546.968Finansal Yatırımlar5 39.335 22.370Ticari Alacaklar7 2.635.393 2.916.749İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 329.722 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.305.671 2.436.808Diğer Alacaklar8 1.208.595 1.139.809İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 570 762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.208.025 1.139.047Stoklar9 14.429.997 13.782.778Peşin Ödenmiş Giderler14 1.765.609 1.750.228Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 2.993Diğer Dönen Varlıklar13 225.184 230.934ARA TOPLAM22.308.783 20.392.829TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.308.783 20.392.829DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 836 836Ticari Alacaklar3.116.732 3.067.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.116.732 3.067.809Diğer Alacaklar8 46.317 42.035İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 28.503 24.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.814 17.419Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6.387 7.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 435.919 480.145Maddi Duran Varlıklar11 105.290 105.913Kullanım Hakkı Varlıkları514 539Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.958 4.393Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.858 7.454Diğer Duran Varlıklar13 70.537 75.958TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.789.348 3.792.413TOPLAM VARLIKLAR26.098.131 24.185.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 952.031 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.690.346 1.313.683İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.794 2.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 3.794 2.988İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.686.552 1.310.695Banka Kredileri1.686.552 1.310.695Ticari Borçlar7 762.456 505.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 7.867 25.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar754.589 479.965Diğer Borçlar8 567.368 571.706İlişkili Taraflara Diğer Borçlar399 397İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar566.969 571.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.675.654 4.344.566İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.610.922 4.279.834Kısa Vadeli Karşılıklar127.418 121.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.954 11.148Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 115.464 110.241ARA TOPLAM8.775.273 8.722.050TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.775.273 8.722.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.226.436 1.590.567İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.639 3.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 2.639 3.003İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.223.797 1.587.564Banka Kredileri3.223.797 1.587.564Ticari Borçlar9 102Diğer Borçlar45.819 48.887Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.591Uzun Vadeli Karşılıklar14.427 13.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.427 13.846Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 62.157 62.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.353.586 1.720.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.128.859 10.442.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.970.448 13.744.527Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.385 721.385Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.140.769 6.362.400Net Dönem Karı veya Zararı237.672 778.369Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.176 -1.485TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.969.272 13.743.042TOPLAM KAYNAKLAR26.098.131 24.185.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.369.520 3.174.131 672.931 1.933.969Satışların Maliyeti16 -868.124 -2.681.103 -456.347 -1.496.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.396 493.028 216.584 437.505BRÜT KAR (ZARAR)501.396 493.028 216.584 437.505Genel Yönetim Giderleri17 -131.419 -121.343 -73.490 -61.260Pazarlama Giderleri17 -23.423 -28.058 -11.404 -12.889Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 234.937 380.649 85.435 199.415Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -188.421 -62.224 -57.586 -33.662ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)393.070 662.052 159.539 529.109Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler599 166 596 1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-949 -4.217 0 -1.412FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)392.720 658.001 160.135 527.698Finansman Gelirleri19 78.074 94.703 47.549 36.467Finansman Giderleri19 -227.217 -392.827 -88.816 -251.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.577 359.877 118.868 312.307Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.596 5.934 -6.243 -420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -5.596 5.934 -6.243 -420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)237.981 365.811 112.625 311.887DÖNEM KARI (ZARARI)237.981 365.811 112.625 311.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar309 -48 -1.332 -34Ana Ortaklık Payları237.672 365.859 113.957 311.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)237.981 365.811 112.625 311.887Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar309 -48 -1.332 -34Ana Ortaklık Payları237.672 365.859 113.957 311.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869727BIST