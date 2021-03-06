***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler58.257 1.211.550 -1.269.807 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)780.506 780.506Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler31.961 748.545 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)859.671 859.671 859.671Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-73.846 -73.846 -73.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 859.671 14.522.496 14.522.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.131.096 -491.556Dönem Karı (Zararı)859.671 780.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-63.225 451.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 28.480 28.521Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-51.876 137.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -51.876 109.533Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 0 28.173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.349 -13.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.950 5.681Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 15.716 -21.262Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.317 2.440Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-60.178 298.894Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20-21-22 -541.741 -447.310Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 481.563 746.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler367.357 -1.732.543Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.358 -2.335.898İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)429.432 -469.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-493.790 -1.866.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler295.475 -107.734Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.320.889 1.647.474Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler762.895 -499.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.779 -5.042İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)718.116 -494.699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.462.650 -488.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-768.416 52.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.163.803 -500.057Alınan Faiz146.365 143.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.482 -6Vergi İadeleri (Ödemeleri)-177.590 -135.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-285.804 -138.135Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.514İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -85.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri48.075 12.013Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-338.021 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10-11 -8.501 -39.485Alınan Faiz599 174Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.044 31.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.033 653.016İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları16 -11.751 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.841.401 5.272.675Kredilerden Nakit Girişleri5 2.236.401 2.944.675İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 1.605.000 2.328.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.662.606 -3.974.255Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.456.279 -2.022.009İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -2.206.327 -1.952.246Ödenen Temettüler16 -73.846 -118.826Ödenen Faiz5 -398.062 -592.597Alınan Faiz169.254 77.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-37.423 -11.767YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)672.259 23.325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)672.259 23.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 395.219 371.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.067.478 395.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.951.089 510.149Finansal Yatırımlar4 306.015 22.370Ticari Alacaklar6 2.483.657 2.908.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 50.509 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.433.148 2.428.773Diğer Alacaklar7 922.557 1.137.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar922.557 1.137.921Stoklar8 15.192.343 12.839.594Peşin Ödenmiş Giderler15 1.632.900 1.748.382Diğer Dönen Varlıklar14 252.373 196.514ARA TOPLAM22.740.934 19.363.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.740.934 19.363.644DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 373.037 373.037Ticari Alacaklar6 3.711.004 3.067.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.711.004 3.067.809Diğer Alacaklar7 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 772.076 499.654Maddi Duran Varlıklar10 72.385 65.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.760 3.771Diğer Duran Varlıklar14 4.383 37.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.937.659 4.047.853TOPLAM VARLIKLAR27.678.593 23.411.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 479.031 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.599.188 1.310.695Ticari Borçlar6 2.469.125 489.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 1.280.864 19.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.188.261 470.071Diğer Borçlar7 586.848 569.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar586.848 569.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 4.879.623 3.669.456İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 0 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.879.623 3.604.724Kısa Vadeli Karşılıklar139.047 119.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.090 9.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 125.957 110.241ARA TOPLAM10.152.862 8.023.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.152.862 8.023.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.931.094 1.587.564Ticari Borçlar28 102Diğer Borçlar7 56.520 37.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar10.855 10.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.855 10.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.003.235 1.639.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.156.097 9.663.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.522.496 13.748.422Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler753.071 721.110Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.039.132 6.364.433Net Dönem Karı veya Zararı859.671 780.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.522.496 13.748.422TOPLAM KAYNAKLAR27.678.593 23.411.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.527.085 5.645.593Satışların Maliyeti17 -3.406.841 -4.098.950TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.120.244 1.546.643BRÜT KAR (ZARAR)1.120.244 1.546.643Genel Yönetim Giderleri18 -307.719 -289.176Pazarlama Giderleri18 -70.614 -64.564Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 634.190 509.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -272.038 -297.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.104.063 1.404.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 6.342 174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.110.405 1.404.566Finansman Gelirleri22 230.915 122.509Finansman Giderleri22 -481.649 -746.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)859.671 780.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)859.671 780.506DÖNEM KARI (ZARARI)859.671 780.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları859.671 780.506Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)859.671 780.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları859.671 780.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915729BIST