***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kaza1.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler31.961 748.545 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)588.936 588.936 588.936Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-73.846 -73.846 -73.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.629 0 0 0 7.777.801 1.117.029 0 15.560.081 0 15.560.081Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.308 2.021.273Dönem Karı (Zararı)1.117.029 588.936Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler141.455 147.711Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 25.671 22.372Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-87.758 122.553Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -87.758 122.553Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.102 16.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.437 3.254Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.059 13.288Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.394 114Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler189.440 -13.870Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-378.742 -373.393Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 568.182 359.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-813.209 1.348.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-759.755 -153.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)35.290 132.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-795.045 -286.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler710.208 115.830Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.224.433 -292.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.077.327 1.393.306İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-965.286 19.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-112.041 1.374.213Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.019.360 1.202.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler518.738 -917.408Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları445.275 2.085.557Alınan Faiz272.786 51.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.630 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-242.123 -115.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI245.273 -280.086Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları5 -50.000 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri304.764 48.075Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -338.021Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.111 -2.410Alınan Faiz2.624 601Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)996 11.669FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-653.802 181.962İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 0 -11.751Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.988.000 3.679.471Kredilerden Nakit Girişleri1.030.000 2.224.471İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri958.000 1.455.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.251.105 -3.155.673Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.304.105 -1.162.775İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-947.000 -1.992.898Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler15 -79.444 -73.846Ödenen Faiz-406.154 -328.107Alınan Faiz94.901 113.346Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -41.478YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.779 1.923.149NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.779 1.923.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.067.478 395.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.133.257 2.318.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.501.473 1.951.089Finansal Yatırımlar5 119 306.015Ticari Alacaklar2.961.864 2.483.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 15.219 50.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.946.645 2.433.148Diğer Alacaklar8 582.526 922.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar582.526 922.557Stoklar9 16.946.201 15.192.343Peşin Ödenmiş Giderler14 967.582 1.632.900Diğer Dönen Varlıklar13 148.522 252.373ARA TOPLAM23.108.287 22.740.934TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.108.287 22.740.934DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 423.037 373.037Ticari Alacaklar7 3.716.945 3.711.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.716.945 3.711.004Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 851.338 772.076Maddi Duran Varlıklar11 78.977 72.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.447 3.760Diğer Duran Varlıklar13 0 4.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.074.758 4.937.659TOPLAM VARLIKLAR28.183.045 27.678.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 676.791 479.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.041.875 1.599.188Ticari Borçlar7 1.854.758 2.469.125İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 749.653 1.280.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.105.105 1.188.261Diğer Borçlar8 116.636 586.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar116.636 586.848Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.703.644 4.879.623İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 202.488 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.501.156 4.879.623Kısa Vadeli Karşılıklar148.128 139.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.112 13.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 131.016 125.957ARA TOPLAM10.541.832 10.152.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.541.832 10.152.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.983.299 2.931.094Ticari Borçlar2.099 28Diğer Borçlar77.235 56.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar13.761 10.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.761 10.855TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.081.132 3.003.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.622.964 13.156.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.560.081 14.522.496Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -296.231Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler794.629 753.071Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.777.801 7.039.132Net Dönem Karı veya Zararı1.117.029 859.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.560.081 14.522.496TOPLAM KAYNAKLAR28.183.045 27.678.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.742.530 3.622.126 1.918.942 2.267.892Satışların Maliyeti16 -3.209.254 -2.709.112 -1.303.800 -1.856.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.533.276 913.014 615.142 411.233BRÜT KAR (ZARAR)1.533.276 913.014 615.142 411.233Genel Yönetim Giderleri17 -284.317 -208.347 -79.154 -94.350Pazarlama Giderleri17 -46.385 -48.907 -15.140 -26.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 491.132 401.296 155.980 167.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -283.301 -243.593 -183.286 -55.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.410.405 813.463 493.542 402.494Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.624 3.591 0 2.992FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.413.029 817.054 493.542 405.486Finansman Gelirleri19 98.627 131.415 29.904 59.517Finansman Giderleri19 -394.627 -359.533 -166.640 -133.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.117.029 588.936 356.806 331.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.117.029 588.936 356.806 331.704DÖNEM KARI (ZARARI)1.117.029 588.936 356.806 331.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.117.029 588.936 356.806 331.704Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.117.029 588.936 356.806 331.704Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.117.029 588.936 356.806 331.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975982BIST