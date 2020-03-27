***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 18:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.03.2020
Genel Kurul Tarihi 21.04.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK2019Davet_Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GE2019Invitation_Disclosure.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GKDavet2019.pdf - İlan Metni
EK: 4 GEInv2019.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2020 Salı günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832995
BIST